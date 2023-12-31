Оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона.

Российские захватчики вновь обстреляли Херсон, в результате чего погиб 11-летний мальчик, также ранен 9-летний ребенок.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram. Он акцентировал, что враг убил украинца за несколько часов до Нового года.

"Россия убивает! В Херсоне за несколько часов до Нового года погиб 11-летний мальчик, 9-летний - был тяжело ранен", - сообщил Мрочко.

В частности, армия РФ с временно оккупированного левого берега атаковала Корабельный район города после 15.00.

Кроме того, ранения также получили женщины 31 и 65 лет. Все травмированные получают необходимую медицинскую помощь.

"Семье погибшего мальчика самые искренние соболезнования! Не простим!",- отметил Мрочко.

Как уточнил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, двум пострадавшим женщинам оказывают помощь в больнице. Так, 32-летняя женщина госпитализирована с минно-взрывной травмой, а у 65-летней горожанки осколочное ранение спины.

Армия РФ обстреляла вокзала Херсона - там было много людей

Оккупанты ежедневно наносят удары по Херсону. В частности, 26 декабря российские захватчики нанесли удары по железнодорожному вокзалу Херсона в момент ожидания отправки эвакуационного поезда.

Там находилось около 140 гражданских людей. По словам президента Зеленского, в результате удара были ранены и погибшие.

Вас также могут заинтересовать новости: