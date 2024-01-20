История ликвидации вражеского ДРЛО в "Азовском треугольнике" может повториться.

Россия опрометчиво разметила на аэродроме в Сочи свой очередной самолет-разведчик А-50. В январе подобный экземпляр уже стал жертвой Воздушных сил Украины в небе над акваторией Азовского моря.

Об этом заявляет мониторинговая группа "Крымский ветер", публикуя серию фото с А-50. Заявляется, что данные вражеского ДРЛО уже есть в распоряжении ВСУ.

"Наши глаза" всё видят: На гражданском аэродроме в Сочи теперь базируется российский самолет ДРЛО А-50. Такой же, как и тот, который сбили над Азовским морем", - утверждает проект.

Теперь гражданский аэродром в Сочи превращается в законную "военную цель" армии Украины. "Туристам и командировочным на заметку", - констатируют там.

Январская история ликвидации самолета А-50 РФ

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 РФ, ориентировочной стоимостью до 500 млн долларов, армия Украины снесла 14 января в так называемом "Азовском треугольнике". Утром следующего дня факт ликвидации А-50 подтвердил Главнокомандующий ВСУ Залужный. Это была не единичная победа Воздушных сил Украины. Залужный также подтвердил уничтожение борта Ил-22 РФ.

В этот же день украинские военные показали ролик последнего полета А-50 Украиной, а в сеть сами россияне слили кадры "покалеченного" Ил-22 (он был весь в дырах).

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