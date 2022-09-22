Федор Вениславский призвал не недооценивать врага.

Российская разведка и агентура присутствуют в секторе безопасности и обороны Украины.

Об этом заявил представитель президента Украины в Верховной раде Федор Вениславский во время брифинга.

"Недооценивать врага мы не можем. Их разведуправление достаточно имеет, к большому сожалению, в том числе и в наших рядах украинского сектора безопасности и обороны, много агентов. Я думаю, что они понимают дальнейшие шаги, частично, наших Вооруженных сил, которые мы будем наблюдать в ближайшее время", - сказал нардеп.

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По его словам, чтобы не допустить дальнейших активных успешных действий ВСУ россияне пытаются принять какие-то меры, в частности мобилизацию.

"Но объективно мобилизация не является краткосрочным действием, которое сразу приведет к какому-то эффекту. Чтобы провести процедуру мобилизации - это не дни, а недели. Затем, чтобы этих военных распределить по боевым частям, провести боевое слаживание и бросить их в бой - надо время", - пояснил Вениславский.

Ранее СБУ обезвредила вражескую агентуру, которая вела разведку на юге Украины.

Также Вениславский сообщил, что Украина не будет зеркально отвечать на решение РФ объявить мобилизацию.

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