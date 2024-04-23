Каждый военный корабль России остается для украинских войск легитимной целью.

Украина в 10 раз нарастила производство ракеты "Нептун", увеличив дальность ее поражения, сообщило Forbes. Это в контексте ударов по Крыму прокомментировал спикер ВМС ВСУ и глава Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

"Кейсы со взрывами во временно оккупированном Крыму будут происходить и в дальнейшем. В Крыму будут пылать штабы, пункты базирования, нефтехранилища, корабли. Все это будет происходить до тех пор, пока они не покинут нашу территорию. Это мы можем пообещать", – подчеркнул Плетенчук в эфире "24 канала".

Он отметил, что командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа "конкретно определил, что каждый военный корабль России остается для нас легитимной военной целью".

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"Длинный Нептун": вы могли это пропустить

Издание Forbes пишет, что Украина в 10 раз нарастила производство ракеты "Нептун", которая стала одним из "любимых" средств для уничтожения Черноморского флота России.

Отметим, что "жертвой" этой ракеты стал российский корабль "Коммуна". Его спустили на воду в далеком 1913 году. Судно "пережило" две мировые войны. Также именно "Нептуном" потопили гордость российского флота – крейсер Москва.

Поскольку применение ракеты является успешным, киевское КБ "Луч" взялось за изготовление "Длинного Нептуна". У этой длинной ракеты достаточно топлива для полета на 320 км. В то же время "Луч" доработал ГСН ракеты, чтобы она лучше поражала цели на суше и на море.

Он уже "засветился" в войне. "Длинный Нептун" впервые нанес удар в августе, повредив батарею ПВО С-400 ВКС России в Крыму.

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