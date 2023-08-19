Эксперт отметил, что последние месяцы на войне против Украины гибнут, в частности, пилоты-инструкторы или руководители воинских частей.

Дефицит военных летчиков в России и большие потери могут привести к тому, что на войну против Украины будут отправлять гражданских пилотов. Об этом заявил эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце.

"Россия и страны третьего мира испытывают дефицит пилотов гораздо сильнее, потому что пилоты – это персонал, который владеет иностранным языком, имеет все необходимые сертификаты для эксплуатации самолета. Многие российские пилоты выбирают возможность работать в том же Китае или в других странах Азии, потому что ниже риски и выше зарплаты. И нет риска, что их заберут из самолета и отправят боевым пилотом на фронт. Ведь пилоты высшего класса уже все уничтожены Вооруженными силами Украины", – объяснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Уже вскоре гражданских пилотов могут отправить на переобучение, после чего будут бросать на войну. Эксперт отметил, что последние месяцы на войне против Украины гибнут, в частности, пилоты-инструкторы, руководители воинских частей.

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"Россия имеет определенный дефицит военных пилотов. Последние полгода часто во время уничтожения вертолетов или самолетов, как правило, погибают пилоты-инструкторы, пилоты-руководители учебных центров, пилоты-руководители воинских частей. Это свидетельствует о том, что линейных пилотов на сегодня в Вооруженных силах Российской Федерации – обученных и квалифицированных – все меньше. Это означает, что в ближайшее время все больше гражданских пилотов будут снимать с самолетов и отправлять на фронт", – считает Долинце.

В то же время эксперт отмечает, что переобучение гражданских пилотов продлится недолго, ведь до полномасштабной войны против Украины в пилоты гражданской авиации в России переходили именно военные летчики.

"В России большая часть гражданских пилотов – это бывшие военные пилоты. Это практика в Российской Федерации, когда для того, чтобы стать пилотом, люди проходили армию, получали там необходимые допуски. И уже будучи военным пилотом, проработав 3-5 лет, увольнялись и искали себе работу в гражданской авиакомпании", – резюмировал он.

Уничтожение российских летчиков на войне

За время полномасштабной войны России против Украины наши защитники уничтожили уже более 600 единиц российской авиации. Среди них – 315 самолетов и 316 вертолетов. В некоторых случаях пилоты выжили или попали в плен. Однако есть и случаи, когда экипаж уничтожают вместе с самим бортом.

Например, в конце июля украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52. Как стало известно впоследствии, тогда ликвидировали полковника Военно-космических сил РФ Виталия Табачникова, который был командиром 112-го отдельного вертолетного полка.

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