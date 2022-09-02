Такую группировку РФ действительно в перспективе может привлечь, отметил Петр Черник.

Военный эксперт Петр Черник оценил возможности России привлечь для участия в войне против Украины дополнительно 300 – 350 тысяч военных.

Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире 24 канала.

Он отметил, что такую группировку Россия действительно в перспективе может привлечь.

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"На самом деле овладеть автоматом Калашникова, гранатами и определенной линейкой гранатометов, а соответственно и простейшей артиллерией и танком – это не такая большая задача. Определенный потенциал у них еще есть, – считает эксперт.

Черник напомнил, что российская армия составляет около миллиона человек, а для полномасштабного вторжения в Украину оккупанты привлекли группировку в 200 тысяч военных.

По мнению эксперта, у РФ осталось около полутора месяцев "окна оперативных возможностей", когда они еще смогут продвигаться по суше. После этого последуют большие дожди и, скорее всего, зафиксируется определенная линия разграничения.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия может привлечь к боевым действиям в Украине еще до 350 тысяч военнослужащих.

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