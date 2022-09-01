Военный эксперт пояснил, что сейчас происходит на фронте.

Военный эксперт Петр Черник заявил, что украинские защитники перехватили стратегическую инициативу у противника на южном направлении.

В эфире ТСН он отметил, что сейчас ВСУ перенесли "бавовну" (взрывы, - УНИАН) на нашу оккупированную территорию. Он назвал это огромным успехом.

"На сегодня противник сугубо с военной точки зрения не может навязывать нам свою повестку дня", - подчеркнул Черник.

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Также он дал прогноз относительно того, как осенью и зимой будет развиваться ситуация на фронте.

"На осень, когда будут большие дожди, и тяжелая техника не сможет двигаться по суше, эта фаза войны затихнет. У меня нет стратегического оптимизма, что мы их до Нового года выбьем со всех оккупированных территорий. Все перейдет в артиллерийские дуэли", - заявил эксперт.

"Скорее всего, на весну, когда высохнет земля, будет очередная фаза российско-украинской войны, которая и должна угробить московский имперализм", - добавил Черник.

Как сообщалось, ВСУ официально объявили о контрнаступлении на юге 29 августа. За это время украинские силы уже подвинули линию фронта, констатировали в британской разведке.

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