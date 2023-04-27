Речь идет о служащих Росгвардии.

Российской Федерации не хватает личного состава для полного контроля над всеми временно оккупированными территориями Украины.

Об этом говорится в слитых данных Пентагона, пишет "Радио Свобода". Журналисты ознакомились с документами, которые датируются концом февраля 2023 года.

Там указывается, что в августе 2022 года в Украине находились более 27,5 тысячи военнослужащих Нацгвардии РФ (Росгвардии). Эти войска понесли существенные потери.

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Отмечается, что Росгвардия взяла на себя многочисленные дополнительные задачи по содержанию захваченных территорий по линии фронта. Это еще больше усугубило нехватку личного состава.

Росгвардия была образована из служащих Внутренних войск МВД в 2016 году. Уже за год она насчитывала 340 тысяч сотрудников. Однако, в начале полномасштабного вторжения России в Украину существенные потери под Киевом и Харьковом понесли части ОМОН, входящие в состав Росгвардии. Именно с их помощью РФ планировала поддерживать порядок на оккупированных территориях Украины.

Потери России в войне

Как ранее сообщает УНИАН, за вчерашний день ВСУ ликвидировали 510 российских оккупантов. Всего за время полномасштабного вторжения в Украину российские потери составили уже ориентировочно 188 920 человек.

Издание The Washington Post на основе материалов Пентагона написало, что президент РФ Владимир Путин одобрил набор в армию еще 400 тысяч солдат. Таким образом он решил заменить полноценную мобилизацию.

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