Белгород вернется в родные лона - такая перспектива не исключается.

Война Украины с армией оккупантов не будет идти легче в 2024 году, однако России будет стабильно "плохо" весь этот период времени.

Такой прогноз дал военный эксперт Александр Коваленко. По его словам, ВСУ перенесут соответствующую тенденцию из текущего в грядущий год.

Также не исключено, что Украина прорвется войсками к административной границе Крыма или даже вернет "в родные лона" Белгород. Коэффициент успеха зависит именно от украинцев, напомнил он.

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"Я реалист и говорю так, как оно есть, 2024-й не станет годом нашей победы, но... Но он приблизит нас к победе! На шаг? На прыжок? До административной границы Крыма? Белгород вернется в родные лона? Все зависит от всех нас! Те, кто в тылу не должны расслабляться, потому что те, кто нас защищают на линии боестолкновения, нуждаются в нашей помощи и поддержке", - акцентировал Коваленко.

Он считает, что 2024 год станет новым периодом испытаний для нации - будут вызовы моральные, психологические, физические, но в конце концов, совместными усилиями Украина одержит победу. "Другого нам не дано, потому что на нас смотрят с неба те, кто не могут праздновать рядом с нами, а мы не имеем никакого права не оправдать их надежд и жертв", - напомнил эксперт.

Сколько лет РФ еще способна вести войну - мнение эксперта

Под конец 2023 года военный эксперт Петр Черник оценил, сколько еще лет Россия и ее руководство способны вести войну. В частности, акцент шел на запасы, которыми обладает агрессор. Черник считает, что с этим у врага не будет проблем в ближайшие три года.

Так складывается, потому что Россия все еще имеет выход на международные рынки, где сбывает свою нефть, газ, золото и иные ресурсы. Также армия РФ имеет немало запасов оружия на складах, считает он.

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