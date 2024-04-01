Он назвал признаки, по которым можно будет определить эту готовность.

Сейчас российской захватнической армии не хватает ресурсов для крупного наступления на Харьков, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, у российских войск просто нет ресурсов для этого. Последние удары авиационными бомбами эксперт объясняет попыткой терроризировать мирное население. "Цель - оставить Харьков без света, воды и полностью разрушить инфраструктуру", - сказал он и интервью РБК.

Согласно анализу американского Института изучения войны, прогнозируемое крупное наступление россияне могут провести лишь на одном оперативном направлении - на западе Донецкой области.

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Коваленко считает, что захватчики вряд ли откажутся от наиболее приоритетных направлений на Купянск и Часов Яр. В то же время линия от Марьинки до Угледара с выходом в западную часть региона находится на третьем месте их списка приоритетов, на которых РФ сосредоточатся во втором полугодии.

О наступлении можно будет говорить после перегруппировки оккупационных войск, восстановления боеспособности подразделений, а также накопления и формирования ресурсов. Коваленко уверяет, что сейчас об этом речь не идет.

"Мы видим, как они на своей территории пытаются создать несколько формирований, например, 44-й армейский корпус. Однако пока не удается, не хватает ни человеческого ресурса, ни техники. Можно сказать, что подготовка, условно, на начальном этапе, да и то происходит с не лучшими показателями", - пояснил Коваленко.

Новое наступление РФ: последние новости

Напомним, в недавнем интервью президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что российское большое наступлениеп может начаться уже в ближайшие месяцы.

Он подчеркнул, что украинская армия нуждается в помощи от партнеров, чтобы иметь возможность защититься от оккупационных войск.

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