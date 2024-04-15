Село полностью разрушено, буквально выжжено, целых домов нет вообще.

Военные обнародовали видео, на котором - село Работино в Запорожье, в районе которого длительное время идут бои Сил обороны Украины с российскими оккупантами.

"Вот так сейчас выглядит Работино, которое даже невозможно назвать населенным пунктом, потому что населения нет... Спасаясь от рашистов, люди вынуждены были уехать, потому что не осталось ни одного целого дома... Такое лицо имеет "русский мир". Именно так "асвабадители" освобождают наши территории... освобождают от цветущих садов, от уютных домов, от детского смеха и совсем от жизни", - отмечают военные.

На видео, которое сделано, предположительно с беспилотника, зафиксировано что собой представляет сейчас населенный пункт. Село полностью разрушено, буквально выжжено, целых домов нет вообще, места, где когда-то были жилые строения превращены в груды обломков. Поверхность земли буквально усеяна воронками, оставленными снарядами. Вокруг - ни одной живой души.

"А потом они (оккупанты - УНИАН), щеголяя на руинах, отчитываются об "успехах на фронте", - констатируют в Силах обороны.

Село Работино: что надо знать

Работино расположено в 80 километрах от Запорожья. Согласно открытым источникам, оно основано в 1869 году переселенцами из Орехова. Принадлежало к Солодко-Балковской волости Бердянского уезда Таврической губернии. До 1865 года жители принадлежали к приходу в Орехове, а затем - в Копанях. Уже тогда почти все жители были украинцами.

Летом 2020 года, в результате административно-территориальной реформы, село вошло в состав Пологовского района.

В феврале 2022 года началось российское вторжение в Украину, Работино было на южном направлении российского наступления. 4 марта 2022 года российские оккупационные войска подошли с юга к селу и развернули здесь тяжелую огнеметную систему залпового огня "Солнцепек", а 6 марта оно было оккупировано. 7 августа 2023 года ВСУ вошли в пределы села, за которое шли ожесточенные бои. Жителей из села эвакуировали украинские военные.

23 августа 2023 года, в День Государственного флага Украины, после более двух месяцев тяжелых боев над селом подняли украинский флаг, населенный пункт был окончательно освобожден от российской оккупации. Вследствие регулярных штурмов российских оккупантов, в конце 2023 года ВСУ отошли на более выгодные позиции.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля на Ореховском и Херсонском направлениях уменьшилось на 126 российских оккупантов и 51 единицу техники, из них - танк, 20 единиц автобронетехники, 12 артиллерийских систем, 2 разведБпЛА, 4 аэрофотостанции, 3 системы видеоконтроля, 5 станций РЭБ, 3 лодки и гидроцикл. Также поражены 4 места хранения боеприпасов и наблюдательный пункт.

Тогда же противник совершил 6 штурмов на Ореховском направлении, из которых один - в районе Работино и пять - в районе Старомайорского. На левобережье Днепра Херсонщины враг совершил 3 штурма позиций ВСУ.

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