В то же время, если Украина будет усиливать действия на Курщине, то РФ будет вынуждена снимать войска из определенных мест.

Российская Федерация уже вынуждена отправлять в Курскую область те резервы, которыми предполагалось усиливать российское захватническое наступление на Покровск, Торецк и Часов Яр.

Об этом ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман сказал в эфире на Radio NV. Гетьман считает, что если будут усиливаться украинские действия на Курщине, то россияне в ответ будут снимать откуда-то свои войска. В то же время, российские захватчики уже направляют на Курщину резервы, которые ранее планировали отправлять на восток Украины.

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"Пока что, усиливать те войска, которые на восточном фронте, они точно не будут, потому что уже есть информация о том, что те резервы, которые планировалось перебрасывать на усиление Покровского, Часовояровского, Торецкого направлений - они уже перебрасываются на Курское направление", - сообщил Гетьман.

Майор запаса считает, что такие действия россиян ослабляют войска РФ, которые воюют на востоке Украины.

Гетьман отмечает, что Курская операция была очень неожиданной для РФ, потому что Украине удалось подготовить ее тайно. "Уже можно считать, что она была и есть удачной", - отметил ветеран российско-украинской войны.

В то же время, Гетьман очертил цели этой операции.

"Во-первых, это, конечно, помешать россиянам концентрировать войска на Сумщине. Мы все слышали о том, что они планируют наступательные действия, что-то сделать похожее на Харьковскую операцию. Это можно считать контрдействиями с нашей стороны, как контрудар", - подчеркнул Гетман.

Он добавил, что Силы обороны Украины контролируют как минимум до тысячи километров на территории РФ, а это свидетельствует, что украинские военные помешали россиянам подготовить их наступление на Сумщину.

"Во-вторых, это конечно, отвлечь российские силы и заставить их перебрасывать на Курщину (войска с востока - УНИАН)", - подчеркнул майор запаса.

Третьей целью он назвал уничтожение российской военной техники и живой силы.

"Задача любой армии во время войны - уничтожать армию врага", - отметил Гетьман.

Также, по его словам, украинская операция на Курщине подняла боевой дух в тылу Украины, а международным партнерам было продемонстрировано, что российскую армию можно уничтожать на ее территории.

"Я уверен, что это даст возможность больше поставлять нам оружия. Не возможность, а желание, потому что иметь дело с победителями гораздо интереснее для наших партнеров, чем с теми, кто пока держит оборону. Это очень важный аспект", - подчеркнул Гетьман.

Вместе с тем, он добавил, что теперь политическая ситуация в России стала намного хуже.

"Мы видим, какой растерянный Путин. И что там будет происходить дальше, мы увидим", - сказал Гетьман.

Он отметил, что в РФ существует такое восприятие, что царь во главе государства должен быть сильным, и из-за этого "ощущения величия" ему могут простить ущемление прав людей. "А когда царь становится слабым и особенно, когда царь не может справиться с внешними угрозами - то такого царя очень быстро сносят сами же россияне. Для них это недопустимо. И это была тоже одна из целей этой операции", - подчеркнул Гетман.

Курская область сейчас - что происходит на этом направлении

Как сообщал УНИАН, Силам обороны Украины во время специальной операции в Курской области удалось взять в плен "жирных фигур", которых россияне захотят поскорее вернуть в рамках обмена. В частности, речь идет о кадыровцах, которые пополняют обменный фонд.

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