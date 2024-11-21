Отставной генерал-майор США считает, что Россия пытается запугать Украину и ее партнеров.

Россия атаковала Днепр межконтинентальной баллистической ракетой, чтобы заставить Украину отказаться от дальнейших ударов дальнобойным оружием по территории РФ. Об этом заявил CNN отставной генерал-майор США Марк Маккарли.

Он отметил, что так Москва хочет показать Украине, что она в следующий раз может нанести удар межконтинентальной баллистической ракетой и по Киеву.

"Можно сказать, что Россия первой выстрелила по Днепру, как заявление, предполагающее, что если Украина не откажется от использования, скажем, недавно поставленных США ATACMS и Storm Shadow из Великобритании, то Россия применит ту же самую межконтинентальную баллистическую ракету большей дальности и ударит по Киеву", - рассказал Маккарли журналистам.

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Генерал-майор США в отставке поделился, что сегодня утром был в Киеве и слышал, как в столице была объявлена воздушная тревога. Он подчеркнул, что люди были напуганы тем, что город могут атаковать межконтинентальной баллистической ракетой:

"Сирены в конце концов прекратились, но все равно был наплыв людей в подвалы и на бетонные парковки, потому что это просто создает огромный страх. И это то, чего хотели русские, страх среди тех, кто живет и выживает".

Удар межконтинентальной ракетой по Днепру - что известно

Напомним, что утром 21 ноября российские оккупанты впервые нанесли удар по Днепру межконтитентальной баллистической ракетой. По предварительным данным, это была ракета РС-26 "Рубеж".

На этот удар отреагировал Врио начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что вся информация по этой атаке указана в сводке Воздушных сил. Деталей относительно удара не будет.

В CNN писали, что ударом межконтинентальной ракетой по Днепру Россия пытается запугать Запад. Эксперт подчеркнул, что Украине и ее западным союзникам важно не отступать.

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