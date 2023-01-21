Давыдюк отметил, что в Кремле никто не включил мозги.

Политолог Николай Давыдюк рассказал, почему РФ поменяла тактику. Раньше страна-агрессор пыталась запугать мир угрозами о том, что она якобы уничтожит Украину, а теперь грозит своим же развалом.

"Они пытаются работать исключительно на свою аудиторию, на внешний рынок они пытаются экспортировать исключительно, причем разные идеи. Сначала угроза была "мы убьем Украину", потом "мы будем стрелять ядерным оружием, либо в них, либо в вас, неважно". А сейчас угрозы "мы развалимся". Капризный путинский режим начал капризничать, как маленький ребёнок. Вот, мол, "если вы дальше будете сопротивляться и будете давать им оружие мы возьмем и развалимся, тогда у вас будут проблемы, потому что у нас 5 тысяч ядерных боеголовок", - отметил политолог в программе "Аргумент".

Однако Давыдюк отметил, что в Кремле никто не включил мозги. Он напомнил о программе "Нанна - Лугара", которая начала работать в начале 1990-х годов, и ликвидировала 10 тысяч ядерных боеголовок. А потому сегодня ликвидировать 5 тысяч ядерных боеголовок, которыми пугает РФ, по словам политолога, вполне реально.

"Они просто слишком переоценивают свой развал. Но Россия ведет себя, как ребенок, который пугает... Ну это не работает. Мир это не слышит. А для россиян - старая добрая пропаганда, они ее научились делать... В Украине российская пропаганда не работает. Украинская правда хакнула и взломала путинскую пропаганду, и у себя на территории, и за границей, где в мире хотят слышать украинскую правду, но не хотят слышать путинскую пропаганду", - рассказал Давыдюк.

Также он отметил, что самое главное сейчас то, что мир понял принцип манипуляций Путина. И мир к этому подготовился. Теперь уловки кровавого диктатора не работают, мир делает так, чтобы не попадаться на его ложь, заявил Давыдюк.

Угрозы РФ

Ранее УНИАН уже соообщал, что Путин регулярно угрожает миру ядерным оружием. Однако мало кто верит кровавому диктатору. Запад только усиливает поддержку Украины и не идет на поводу у манипулятора.

Как отметил эксперт Игорь Эйдман, западные страны медленно "душат" Путина. Они помогают нам и усиливают давление на РФ. Однако Путин до сих пор верит в свою победу. 17 января Кадыров взорвался ядерными угрозами. Он заявил, что "Россия не позволит себе проиграть", иначе начнется ядерная война.

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