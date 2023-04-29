Обломки, которые были обнаружены после последних вражеских ударов, свидетельствуют, что ракеты изготавливались осенью и зимой.

Российские оккупанты продолжают изготавливать высокоточные ракеты, запчасти для них, вероятно, получают контрабандой. Обломки, которые были обнаружены после крайних ударов врага, свидетельствуют, что ракеты изготавливались осенью и зимой.

"Мы знаем, что немного осталось ракет у россиян. Хотя они продолжают их производить. Те останки, которые были во время крайних ударов найдены, свидетельствуют о том, что это свежие ракеты. Изготавливались они и осенью, и есть зимние варианты запчастей. Враг продолжает их выпускать. Но темпы производства не будут высокими, потому что это технологическое оружие и быстро оно не делается. Но, к сожалению, изготавливают и дальше", - сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Относительно комплектующих ракет он отметил, что россияне не могут изготавливать высокотехнологичные детали, поэтому в российских ракетах "маркировка точно российская, краска российская, металл точно российский", а все остальное – не российское.

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"Если они не могут мобильный телефон сделать, то куда им браться за такие высокие технологии, как высокоточное оружие. Крылатая ракета - это фактически самолет беспилотный и стоит миллионы долларов. Там тысячи деталей высокотехнологичных. Россия их не может изготавливать - это факт. К сожалению, она может их доставать, пожалуй. Возможно, имеет определенный запас. Но через третьи страны путем контрабанды они могут их получать. Именно поэтому санкционное давление на государство-террориста необходимо на всех уровнях", - подытожил спикер.

Ракетный удар РФ по Украине 28 апреля - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 28 апреля около 04:00 28 апреля российские оккупанты атаковали Украину из самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Силы обороны уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что во время этой ракетной атаки на Украину российские войска использовали, в частности ракеты наземного базирования "Искандер-К", которые сложно обнаружить и которые можно запускать с незначительных расстояний.