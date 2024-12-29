Происходят различные изменения и упрощения "Шахедов", что прежде всего связано с тем, что россияне пытаются повысить их устойчивость к украинским средствам РЭБ.

Кремлю не удалось наладить поставки "Шахедов" от Ирана в произвольном количестве, и эта страна вряд ли будет масштабировать производство беспилотников для РФ, когда "их энергетическая система коллапсирует".

Об этом в эфире телемарафона сказал Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ. Отвечая на вопрос о якобы масштабировании и модернизации производства "Шахедов" Россией, он, в частности напомнил, что в свое время в Татарстане был взорван большой завод по выпуску "Шахедов".

По словам Тимочко, россияне пытаются масштабировать производство "Шахедов", но им для этого не хватает рабочих рук.

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"Я уже не говорю о специалистах. Рабочих рук для того, чтобы, скажем, на линейках выпускать какую-то группу деталей или узлов. Это означает, что все-таки они, кроме построения заводов, которые являются достаточно уязвимыми для ударов, они пытаются и как-то распылять изготовление этих деталей, чтобы минимизировать риски", - заявил Тимочко.

Он объяснил, с чем это связано: "Поставки "Шахедов" и от Ирана в произвольном количестве для них все-таки не удалось наладить. А особенно сейчас, когда Иран имеет множество своих проблем. Увеличивать, масштабировать производство беспилотников для России, когда его энергетическая система коллапсирует, он вряд ли будет", - отметил он.

Кроме того, отметил председатель Совета резервистов, происходят различные изменения или упрощения "Шахедов", что прежде всего связано с тем, что россияне пытаются повысить их устойчивость к украинским средствам радиоэлектронной борьбы.

"Они пытаются изменить их контур или узнаваемость, или, скажем, видимость в небе для того, чтобы не дать возможность отслеживать нашим системам противовоздушной обороны. А также они пытаются их еще параллельно максимально удешевить, чтобы быть минимально зависимыми от определенных компонентов... Поэтому мы видим, что массовость у них идет, но настолько усовершенствовать "Шахеды", чтобы они обходили наши системы противовоздушной обороны - россияне не могут", - сказал Тимочко.

Борьба с "Шахедами"

Ранее Игорь Луценко, военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки высказал мнение, что в следующем году могут быть найдены мощные средства борьбы с "Шахедами", которые РФ запускает против Украины.

Речь идет о "перехватчиках, которые будут вылавливать "Шахеды" в небе и уничтожать их". По его словам, "даже были уже случайные попадания". Но сейчас происходит работа над тем, чтобы это было систематически.

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