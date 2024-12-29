Военные части нельзя выпускать на фронт без средств противодействия дронам, подчеркнул Луценко.

В следующем году могут быть найдены мощные средства борьбы против "шахедов", которые Россия запускает против Украины. Такое мнение высказал военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко в эфире Radio NV.

Отвечая на вопрос о развитии направления противодействия российской системе противовоздушной обороны, он отметил, что ожидает, "возможно, не слишком быстрого, но все же прогресса в украинских ракетах".

"Мне кажется, что есть признаки политической воли именно по этому вопросу. Мне кажется, что наше высшее политическое и военное руководство осознало то, каким образом следует заниматься этой отраслью. И что нужно ставить специалистов, нужно ставить людей, которые имеют уникальный набор знаний на грани между войском, то есть что происходит на фронте, вообще на войне, и что происходит в технике, то есть знаний именно технического характера. И конечно, организационный потенциал", - сказал Луценко.

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Так, он не исключил до конца следующего года каких-то качественных изменений именно с ракетами.

"Что это будет какой-то серийный процесс, так же как он есть у россиян. Возможно, по качественным характеристикам и количественным мы будем еще отставать, но на какой-то паритет имеем шанс выйти. Но это точно не первая половина следующего года", - отметил военнослужащий.

В то же время, добавил Луценко, он рассчитывает, что "до нашего военно-политического руководства дойдет понимание того, что приоритетом должна быть борьба с дронами".

"Во-первых, даже из таких вот базовых вещей: нельзя выпускать на фронт воинские части без средств противодействия дронам. Если такую часть просто загнать куда-то вперед, она очень быстро оттуда вернется без части личного состава", - подчеркнул он.

Впрочем, по словам военнослужащего, такие ситуации происходят. До сих пор нет такого четкого правила, что "не надо тратить наших драгоценных людей, когда у них нет прикрытия от дронов", подчеркнул Луценко.

По его мнению, 2025 год станет эрой, когда дроны не только будут "расширять свои позиции в наземной части", а также, "возможно, качественные какие-то изменения будут именно в том, что летает".

"Но я думаю, что дроны так же начнут интенсивно терять свои позиции на поле боя. И это надо понимать, что на это идет мировая тенденция. Потому что в цивилизованном мире принято, прежде всего, заниматься системой защиты. То есть противоракетная оборона, противовоздушная оборона - она сейчас гораздо сильнее, чем авиация, в этих цивилизованных странах", - сказал военнослужащий.

Он добавил, что самолет с пилотом запустить может любая страна в мире.

"А что дальше с ними будет? Есть ли противовоздушная оборона? А вот противовоздушной обороной обладает десяток стран, нормальными системами. Возможно, даже меньше", - отметил Луценко.

По его словам, так же в дроновой сфере. Приоритетом сейчас будет разработка именно антидронових систем: систем защиты бронетехники, систем защиты стационарных объектов и т. д. Он добавил, что "здесь должна быть концентрация усилий, финансов и всего остального".

Военнослужащий выразил мнение, что в следующем году "будут найдены мощные средства против "шахедов". Речь идет о "перехватчиках, которые будут вылавливать "шахэды" в небе и уничтожать их". Мы в шаге от того, "чтобы наконец начали падать "шахеды" от наших дронов", отметил Луценко.

По его словам, "даже были уже случайные попадания". Но сейчас мы работаем над тем, "чтобы это было систематически".

"И таким образом мы сейчас, возможно, даже не только себе, а всему миру покажем, каким образом следует бороться с дронами. У украинцев есть шанс совместить западные технологии работы с нашей компетенцией в дронах, делать именно массовое решение в дронах. И мы попробуем закрыть противнику вообще все его "глаза", - сказал он.

Беспилотник "Винчестер" для борьбы с российскими дронами

Как сообщал ранее УНИАН, Украина создала беспилотник "Винчестер" с двумя ружьями для борьбы с российскими дронами.

Издание Forbes отмечает, что украинские военные все чаще используют собственные беспилотники для уничтожения российских. Новой разработкой стало оснащение дронов двойными ружьями.

Отмечается, что установка оружия на беспилотники не является новостью, однако использование двух ружей является инновацией. Широкий радиус действия ружей повышает шансы попадания, что является критическим для борьбы с маневренными целями. Для уничтожения дрона часто достаточно нескольких пуль.

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