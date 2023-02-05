В открытом море они оставили лишь 5 единиц кораблей обеспечения.

Россия критически уменьшила корабельную группировку в Черном море из-за сильного шторма. Погодные условия каждый раз ухудшаются.

Как заявила в эфире телеканала "Эспрессо" пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, противник активен на южном направлении, но никаких летательных объектов врага в Николаевской и Одесской областях не было.

В Черном море сейчас продолжается сильный шторм. Это сыграло не в пользу врагу, он вынужден убирать корабли с открытого моря.

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"В Черном море наблюдается чрезвычайно мощный шторм. Ситуация с погодой очень критическая. Это также действует на состояние корабельной группировки противника в Черном море. Россияне критически уменьшили количество корабельной группировки в море. В частности, в открытом море они оставили лишь 5 единиц кораблей обеспечения", - добавила она.

Ситуация на юге: что нужно знать

Россияне регулярно устраивают массированные ракетные удары по Украине. В последнее время ракеты запускают стратегические бомбардировщики. Количество носителей "Калибров" в Черном море уменьшалось ежедневно. Эксперты связывают это с дефицитом ракет. По данным главы ГУР Кирилла Буданова, всего в РФ осталось 9% довоенных запасов этих ракет.

По состоянию на утро 4 февраля в Черном море не было ни одного носителя крылатых ракет "Калибр". В то же время, по данным ВМС, в Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.

Между тем русские войска активизировали разведку на юге в частности, россияне запускают все больше разведывательных БПЛА с акватории Черного моря.

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