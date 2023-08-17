Россияне создают картинку для Запада, отметил правозащитник.

Российские войска активно атакуют тыловые украинские города, чтобы создать жесткую картинку для Запада и склонить Киев к переговорам.

"Россияне бьют по тем местам, где хуже прикрыто, где меньше средств ПВО. Бьют для достижения целей, чтобы стрелять не в холостую, потому что Киев обстреливать… понятно, что это тоже цель, но шансов попасть куда меньше, - считает правозащитник и блогер Марк Фейгин. - Им важно эту картинку поддерживать. Может, им сложнее ее поддерживать в силу средств, которые препятствуют эффективности ударов, но им важна картинка, прежде всего для Запада".

По мнению эксперта, россияне стараются эту картинку делать как можно более "рельефнее", убедительнее и жестче:

"Когда они принимают планы по обстрелам, они руководствуются этим тоже. Минобороны безусловно выполняет политическую задачу - добиться вот этим закошмариванием того, чтобы Запад взвыл и умолял Киев… сказал, что надо с этим прекращать… Я думаю, они работают на эту концепцию, на эту доктрину, потому что она дает им все возможности для выхода из этой ситуации с наименьшими потерями для них".

Атака РФ на Одесскую область 16 августа - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, в ночь на 16 августа войска РФ несколькими волнами атаковали южные регионы Украины ударными беспилотниками.

В частности, двум мощным волнам атак подвергся юг Одесской области. Силы ПВО уничтожили 13 дронов Shahed-136.

Вместе с тем, сообщалось, что россияне попали по территории одного из портов, разрушив ангары с зерном и сельскохозяйственную технику.

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