Россияне ищут другие способы запуска "Калибров", предположил обозреватель.

Судя по всему, российские войска готовят массированный обстрел территории Украины ракетами "Калибр", и запустить их РФ может не из Черного моря, как обычно, а из Каспийского, предположил военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман.

"Россияне могут изготавливать +/- 25 "Калибров" в месяц, и до этого у них было где-то 150. То есть, у них уже может быть больше 200 "Калибров", - заявил он.

По его мнению, после того, как российские ракетоносители из-за успешных атак украинских бойцов отошли в Новороссийск, РФ ищет другие способы запуска "Калибров" - могут ударить ими из Каспийского моря и не только.

"Есть инсайдерское предположение, что они пытаются создать другие пусковые установки, чтобы запускать их не только с моря, а и с земли, и с воздуха. Даже американская разведка говорила, что они пытаются использовать какие-то новые установки. Может, это именно для "Калибров", может, что-то другое переделывают", - отметил Гетьман.

Он также акцентировал на том, что это достаточно опасная ракета, и вряд ли россияне окажутся от их массового использования:

"Она летит на большой высоте, ее сложно перехватить. Это серьезное оружие. Лучше "Калибров" только "Кинжалы" и Х-101… Мне кажется, что они что-то готовят".

"Калибры" в Черном море - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в Черном море втрое выросло количество ракет типа "Калибр", Россия не прекращает маневры корабельной группировки и системно повышает уровень напряжения.

"В Черном море вновь увеличена корабельная группировка до 11 единиц и добавлено на боевое дежурство ракетоносители. Сейчас на выходе в море находится два надводных и два подводных ракетоносителя", - сообщили в Силах обороны юга.

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