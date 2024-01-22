Украинские удары по Ленинградской области могут побудить российские силы изменить расположение систем ПВО.

Украинские силы провели успешные удары беспилотников по целям в Ленинградской и Тульской областях. Здесь дроны ВСУ могут зафиксировать российские системы ПВО малой дальности, защищающие потенциально значимые цели.

Аналитики Института изучения войны отметили, что украинские СМИ сообщили, что в ночь с 20 на 21 января украинские силы нанесли удары с беспилотников по заводу "Щегловский вал" в городе Тула Тульской области и заводу и газовому терминалу "Новатэка" в порту Усть-Луга Ленинградской области.

Завод "Щегловский вал", как сообщается, производит зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1", а комплекс в Усть-Луге, как сообщается, перерабатывает стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, дизельное топливо, керосин и военно-морское топливо. Российские источники показали видеозаписи, на которых были зафиксированы взрывы в Туле и Усть-Луге, предположительно являющиеся результатом успешных украинских ударов.

Видео дня

На опубликованных 20 января геолокационных кадрах видны дополнительные взрывы над Смоленском, что свидетельствует о возможных украинских ударах в этом районе. Министерство обороны России заявило, что российские ПВО уничтожили пять беспилотников над Тульской, Орловской и Смоленской областями. Сообщается, что 18 января украинские войска нанесли успешный удар с беспилотника по российским военным объектам в Ленинградской области.

21 января российский инсайдер заявил, что российская ПВО плохо прикрывает Ленинградскую область, и указал, что российские системы ПВО в Ленинградской области, скорее всего, не предназначены для защиты от ударов с юга. Российские системы ПВО в Ленинградской области, скорее всего, расположены для защиты от ударов с северо-запада и запада, поскольку Россия исторически размещала свою ПВО в этом районе для защиты от гипотетических нападений НАТО.

Российские военные в настоящее время реформируют Ленинградский военный округ с целью подготовки к потенциальной будущей войне с НАТО и, возможно, размещают военные силы и средства вдоль границы с членами Альянса. Украинские удары по Ленинградской области могут побудить российские силы изменить расположение систем ПВО малой дальности вдоль предполагаемых маршрутов полета украинских беспилотников для защиты потенциальных целей, имеющих стратегическое значение.

Российские силы, использующие системы малой дальности, такие как "Панцирь", могут оказаться не в состоянии прикрыть все важные потенциальные цели в Ленинградской области без привлечения дополнительных систем, и продолжение украинских ударов в глубоком тылу России может таким образом усилить давление на российскую ПВО в целом.

Атаки по территории РФ - заявление Буданова

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины - генерал-лейтенант Кирилл Буданов, говорил, что Киев не планирует прекращать атаки в глубине российской территории, несмотря на опасения западных партнеров насчет возможной реакции страны-агрессора в ответ.

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