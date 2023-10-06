Целью провокации является дискредитация украинских воинов, выставив их "нелюдями".

Россия готовит крупную провокацию в Запорожской области, чтобы выставить нелюдями украинских военных.

Об этом в своем Telegram- сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

"Мы только что получили информацию от наших спецслужб о масштабной информационной провокации против Украины. Как она будет выглядеть? В населенном пункте Розовка Пологовского района Запорожской области российским военным поставлена задача: найти тело украинского погибшего бойца, переодеть его в российский однострой и привязать за ноги к машине (к такой машине, которую обычно используют украинские военные) и протянуть его несколько раз. По данным источников на оккупированной территории, так издеваться над телом могут российские солдаты из "шторм Z", переодетые в украинский однострой. Цель этой "операции" - продемонстрировать, что якобы украинцы нарушают правила ведения войны и совершают преступления против российских пленных", - говорится в сообщении журналиста.

По его данным, эту информационную операцию курирует высшее руководство ФСБ, и к ней привлечены не только российские военные, а еще российские дипломаты и российские журналисты, а также западные, которые должны "легализовать" эту историю.

"Зачем это нужно? Потому что на днях ООН признала подлинность видео расстрелов украинских пленных, видео издевательств над украинскими пленными, и это имеет большую огласку в западном мире. Поэтому россиянам, российским дипломатам, российским журналистам и российским спецслужбам поставлена задача, как они говорят, "сбалансировать" эту информацию и переключить внимание мирового общества на якобы преступления украинских военных. И, повторяю, это все происходит прямо сейчас", - подчеркнул Андрей Цаплиенко.

Он обратился к западным журналистам с тем, чтобы они не принимали участие в этой ИПСО. "Ведь война идет не только на земле, но и в информационном пространстве. Война за сознание тех, кто помогает украинцам защищать свою землю", - отметил он.

Что предшествовало

Напомним, в ООН подтвердили, что Россия применяла на оккупированных частях Украины методы пыток, которые были настолько жестокими, что привели к гибели некоторых жертв.

Комиссии по расследованию ситуации в Украине Эрик Мозе сообщил Совету ООН по правам человека в Женеве, что его команда собрала дополнительные доказательства, указывающие на то, что применение пыток российскими вооруженными силами в районах, которые они контролируют, было масштабным и систематическим.

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