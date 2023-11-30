На днях стало известно, что Россия приняла рекордный со времен распада СССР военный бюджет.

В ответ на рекордный рост военных расходов Россией Украине в первую очередь необходимо увеличивать затраты на собственное производство оружия и запускать его максимально. Такое мнение в интервью УНИАН высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя принятие в РФ рекордного со времен распада СССР военного бюджета.

Всего эксперт назвал три ответных шага, которые, по его мнению, нужно сделать Украине.

"Во-вторых, убеждать наших партнеров, не бояться увеличивать сотрудничество с западными оборонными корпорациями и индустриями, обмениваться опытом, возможностями, технологиями, чтобы в случае невозможности производства оружия в Украине могли условно производить его в Британии, Франции или Германии", - отметил Мусиенко.

А в-третьих, Украине нужно качественное оборонное планирование на кратковременный оперативный период, среднесрочный и долгосрочный, добавил эксперт: "Работать над планированием с точки зрения перспективных передовых решений в вооружении, стратегии, которые могут сыграть немаловажную роль".

Производство FPV-дронов в Украине - новости

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что на мощностях "Укроборонпром" развернули лицензионное производство трех моделей FPV-дронов частных компаний.

"FPV-Дронов сейчас нужно очень много. Мы помогаем частным фирмам масштабировать их разработки. Подписали лицензионные соглашения с тремя крупными компаниями на производство их моделей. У нас есть люди, помещения, нам завозят компоненты, и мы производим. Мы помогаем масштабировать разработки всем, кто к нам обращается", - заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин

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