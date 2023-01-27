Алексей Резников подчеркнул, что обе стороны выразили уверенность, что Украина одержит победу.

Международные партнеры Украины убедились, что все вооружение и оборудование, которое доставляется из США, эффективно применяется украинскими защитниками.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников после встречи в Киеве с генеральным инспектором Министерства обороны США Робертом Сторчем и американской делегацией.

"Доверие - это то, на чем построены наши отношения. Транспарентность всех без исключения процессов - то, чего мы достигли и продолжаем придерживаться. Вопросу поставки оружия и его учету уделяется очень пристальное внимание в Минобороны и ВСУ", - отметил Резников.

Видео дня

Он добавил, что делегация инспекторов США положительно отметила первые результаты внедрения Министерством обороны Украины логистической программы LOGFAS, которая позволяет мониторить поставки Украине вооружения от стран-партнеров и контролировать движение материально-технической помощи.

По словам Резникова, во время встречи была обсуждена дальнейшая работа по автоматизации для обеспечения контроля и предотвращения коррупции. "И я, и господин Сторч высказались за важность контроля. Наши партнеры убедились, что все вооружение и оборудование, которое доставляется из США в соответствующем количестве, эффективно применяется украинскими защитниками", - подчеркнул министр обороны Украины.

Резников отметил, что обе стороны выразили уверенность, что Украина победит, и "они с нами рядом на всех этапах этой борьбы со злом мирового масштаба".

Резников добавил, что уже сейчас необходимо закладывать фундамент для сотрудничества в послевоенное время - для восстановления независимой и суверенной Украины, не постсоветской.

Контроль за предоставленным Украине вооружением

в июле 2022 года во время презентации модуля информационно-аналитической системы "СОТА" по мониторингу поставок Украине вооружения от стран-партнеров, который был введен в действие 24 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что поставки вооружения контролируются тремя системами, в частности "СОТА" и натовской системой учета и контроля логистики LOGFAS, которую Украина получила в 2019 году.

Зеленский призвал Запад и ЕС ускорить поставки танков для войны с Российской Федерацией. Упомянув о сроках поставки Abrams со стороны США, президент отметил, что танки могут прибыть слишком поздно.