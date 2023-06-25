Соответствующий прогноз министр обороны Украины озвучил в интервью для FoxNews.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что чувствует грядущую победу в войне с россиянами и намекнул на изменение "правил игры".

Об этом он высказался во время интервью для FoxNews, которое провел журналист Саймон Оуэн.

"Я чувствую, что мы выиграем эту войну, потому что мы воюем за нашу страну", - заявил чиновник.

На встречное уточнение по поводу возможных сроков Резников указал, что "этот год изменит правила игры". Возможно, откроется определенный путь для завершение этой "уродливой" войны, считает он.

По его словам, в этом заключается основная идея Украины: "мы должны (закончить войну - УНИАН)", - сказал Резников.

Полковник ВСУ обновил прогноз по окончанию войны в Украине

Напомним, что на этой неделе военный эксперт, полковник ВСУ Роман Свитан обновил свой прогноз относительно завершения войны в Украине. По его словам, в следующем году она окончательно закончится.

Рассвет считает, что даже если Америка будет тормозить этот процесс из-за собственных бюрократических процедур, Европа больше не будет терпеть эту войну, поэтому сделает все, чтобы украинские войска вышли на госграницу.

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