Военная помощь США по ленд-лизу поможет создать в ВСУ новую группировку, которая пойдет в массированное контрнаступление.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.
По словам эксперта, то, чем сейчас воюют украинские защитники — это улучшенный вариант оружия, которое уже было в ВСУ. Жданов отметил, что оно улучшается с каждым днем за счет поставок вооружения и боеприпасов западного образца.
"Ленд-лиз кардинально изменит ситуацию в плане формирования новой армии Украины, которая станет основой для создания контрнаступательной группировки", — подчеркнул он.
Напомним, ранее в Белом доме объяснили, каким образом планируют реализовать программу ленд-лиза для Украины, подписанную Джо Байденом 9 мая.
Как известно, программа ленд-лиза предусматривает возврат средств за полученную технику, тогда как другие программы, по которым США поставляют помощь Украине, такие как USAI и программа президентских полномочий, не предусматривают возврат средств.