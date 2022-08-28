Регулярные поставки вооружения западного образца уже помогают ВСУ.

Военная помощь США по ленд-лизу поможет создать в ВСУ новую группировку, которая пойдет в массированное контрнаступление.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

По словам эксперта, то, чем сейчас воюют украинские защитники — это улучшенный вариант оружия, которое уже было в ВСУ. Жданов отметил, что оно улучшается с каждым днем за счет поставок вооружения и боеприпасов западного образца.

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"Ленд-лиз кардинально изменит ситуацию в плане формирования новой армии Украины, которая станет основой для создания контрнаступательной группировки", — подчеркнул он.

Напомним, ранее в Белом доме объяснили, каким образом планируют реализовать программу ленд-лиза для Украины, подписанную Джо Байденом 9 мая.

Как известно, программа ленд-лиза предусматривает возврат средств за полученную технику, тогда как другие программы, по которым США поставляют помощь Украине, такие как USAI и программа президентских полномочий, не предусматривают возврат средств.

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