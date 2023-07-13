Он сообщил, что по итогам саммита Альянса, военную помощь предложили семь стран.

Западные партнеры, принимавшие участие в саммите НАТО, пообещали предоставить Украине военную помощь на сумму около 1,5 млрд евро.

"Встречи в Вильнюсе были очень продуктивными. Украина получит более 1,5 млрд евро военной помощи от своих международных партнеров", - написал министр обороны Украины Алексей Резников в "Твиттере".

Резников сообщил, что по итогам саммита Альянса, военную помощь предложили семь стран. Среди них был пакет помощи от Германии на 700 млн евро, который включает 25 танков Leopard.

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Кроме того, Резников рассказал, что военную помощь выделили Франция, Великобритания, Нидерланды, Канада и Норвегия.

Также пакет военной помощи выделила Австралия, которая не является членом НАТО.

Саммит НАТО

В начале недели в Вильнюсе состоялся саммит НАТО. На полях саммита НАТО в Вильнюсе украинский президент Владимир Зеленский провел ряд встреч с лидерами государств-членов Альянса. Зеленский рассказал, что на саммите были приняты решения о предоставлении Украине различных типов вооружения и техники, которые помогут приблизить победу над российскими оккупантами.

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