Больше всего их беспокоит обеспечение электрическими генераторами, потому что музейные экспонаты должны храниться при соответствующих температурных режимах.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко рассказал, как учреждения культуры переживают режим экономии электроэнергии.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Музеи вечером не работают, но нас больше всего беспокоит наличие для наших учреждений культуры соответствующих электрических генераторов... Потому что экспонаты и реквизиты должны храниться при соответствующих температурных режимах. Поэтому мы сейчас составили списки потребностей насущных, которые нам важно получить - и материалов, и генераторов. Отправили соответственно и в ЮНЕСКО, и в наши страны-партнеры", - акцентировал Ткаченко.

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Он добавил, что вскоре международные партнеры обещают оказать помощь для решения проблемных вопросов. "Нам обещают в кратчайшие сроки эти пробелы уладить. И хоть музеи и будут испытывать определенные сложности с электричеством, но для нас важно, чтобы они продолжали хранить наши экспонаты и работать в дальнейшем", - подчеркнул Ткаченко.

Массовые обстрелы Украины: что происходит с энергетикой

Как сообщал УНИАН, в течение последних недель российские оккупанты наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины.

С 10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций.

Украинцев призвали с 07:00 до 23:00 минимизировать пользование электроэнергией.

Из-за увеличения потребления в центральном регионе диспетчерский центр "Укрэнерго" 20-22 октября был вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе.

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