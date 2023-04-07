Накануне российские повстанцы устроили рейд в приграничный район Брянской области.

В ходе рейда российских повстанцев по Брянской области 6 апреля был нанесен удар по базе пограничников – там понесли ощутимые потери. Об этом свидетельствует аудиозапись с перехватом разговора российских военных, который опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

На аудио, в котором изобилуют матерные слова, очевидно российский военный кому-то рассказывает, что в поселке Запесочье Брянской области разбили базу пограничников.

"Про погибших не знаю, но сказали, что раненых дох*я", потому что очень дох*я "скорых", – говорит неизвестный на записи.

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Осторожно! Много мата!

В ГУР утверждают, что в ходе указанного события были уничтожены "два боевика оккупационной армии", "значительное количество" оккупантов были ранены, выведен из строя один БТР, повреждена другая техника и имущество оккупантов.

"Несмотря на заявления руководства Кремля, протест россиян против действующего режима вполне возможен. Яркое тому подтверждение, последние события в Брянской области", – заявили в ГУР

Рейды РДК в Брянскую область

Накануне организация известная как "Русский добровольческий корпус" опубликовала видео своего рейда по приграничному району Брянской области. Факт рейда подтвердили российские власти региона.

Это уже не первая такая акция данного движения. В начале марта группа РДК уже совершала аналогичный рейд, в ходе которого была устроена целая "фотосессия" возле сельского фельдшерского пункта.

Российские власти тогда заявили о якобы гибели нескольких мирных жителей в ходе рейда РДК. Позднее ФСБ показала кадры расстрелянных гражданских автомобилей, которые очень сильно напоминали постановку.

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