Обозреватель предположил, что подобные БПЛА могут собирать энтузиасты.

Реактивные дроны украинцам уже давно известны, а их создание было лишь вопросом времени и доступа к западным комплектующим. Такое мнение высказал военный эксперт и обозреватель Михаил Жирохов, оценив фотографии и заявления россиян о загадочном украинском БПЛА, передает "Фокус".

По его словам, двигатели в Украине тоже были, однако их мощности не хватало, чтобы доставить боевую часть на большое расстояние.

"Вижу, что нашли доступ к малогабаритным реактивным двигателям западного производства. История развивается по спирали, можно вспомнить эксперименты немцев во время Второй мировой войны с ФАУ-1, который тоже был с реактивным двигателем. Двигателестроение продвинулось дальше, и такие могут делать. Вопрос только в дальности поражения, сколько дрон сможет пролететь, поскольку реактивные двигатели требуют очень много топлива", - отметил он.

Эксперт предположил, что подобные дроны могут собирать энтузиасты:

"Это Кулибины. Как правило, если этим занимаются волонтеры, люди, которые повернуты на этом деле, то заряды изготавливаются не серийно, а из того, что есть под рукой. Очень часто для боевой части используют гранаты от РПГ-7, разбирают все, что плохо лежит, из чего можно сделать взрывное устройство".

При этом Жирохов не взялся оценивать эффективность таких дронов. Отмечается, что когда боевые дроны применяются энтузиастами, то они мало задумываются об эффективности поражения.

Загадочный украинский дрон атаковал РФ - что сообщалось

Напомним, 7 февраля появилась информация, что Украина якобы применила реактивные дроны-камикадзе.

Отмечалось, что дрон выполнен по схеме "летающее крыло", как иранские "Шахеды" и аналогичные им российские "Герани". Также указывалось, что новый беспилотник имеет немецкий малогабаритный турбореактивный двигатель JetCat P400-PRO тягой 43 кг. Дальность его полета может составлять до 300 км.

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