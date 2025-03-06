Что касается ударов по территории России, то для них есть информация и без разведки, отметил Олег Катков.

Решение США остановить передачу Украине разведывательных данных не привело к тому, что Силы обороны стали "слепыми" в войне с Российской Федерацией. Уверенность в этом выразил главный редактор военно-аналитического издания Defense Express Олег Катков в эфире "Суспільного".

Он напомнил, что абсолютно автономная в разведывательной деятельности Франция уже заявила о предоставлении Украине помощи. Кроме того, как отметил эксперт, Украина закупала у коммерческих компаний большое количество спутниковых снимков и даже в свое время "скидывались на целый народный спутник", который также осуществляет дистанционное зондирование земли, в частности, того, что происходит на территории РФ.

Как добавил Катков, все, что касается оповещения о воздушных угрозах, то, к сожалению, Россия каждый день атакует Украину дронами, и какие-то предупреждения от США не нужны.

Видео дня

"Относительно дальнобойных атак, в частности, крылатыми ракетами, то здесь открытый вопрос, каким образом гражданское население об этом узнавало. Опять же, разведывательная система США не единственная в мире, это не их монополия. Украина также имеет соответствующие средства радиотехнической разведки и мониторинга активности российской стратегической авиации. Относительно баллистических ракет... то мы точно не знаем, каким источником информации пользуемся. Не исключено, что здесь может быть менее оперативная информация", - предупредил эксперт.

Что касается ударов по территории России, то для них есть информация и без разведки, так как расположение всех российских НПЗ, нефтехранилищ, основных складов с боеприпасами известно, отметил Катков.

В то же время эксперт признал "близкой к реальности" информацию о том, что США обеспечивали Украину разведанными на 80%.

"Если брать только, например, космическую разведку, то США имеют на орбите примерно 250 военных спутников различного назначения, а европейский сигмент НАТО - до 50", - сказал Катков.

Как сообщал УНИАН, США прекратили делиться разведданными с Украиной и оказывать военную помощь.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция готова предоставлять Украине разведывательные данные.

Он сказал, что разведка Франции является суверенной, со своими собственными возможностями. По его словам, эта информация будет передаваться украинцам.

Вас также могут заинтересовать новости: