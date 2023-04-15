Артур Пашкуляк был награжден за выполнение спецзадания.

В субботу, 15 апреля, погибший украинский герой-разведчик Артур Пашкуляк, который последние мгновения своей жизни посвятил обороне Бахмута (Донецкая область), получил посмертную награду.

Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины в своем Telegram. Там напомнили, что украинский защитник, воевавший на фронте по-позывному "Махно", пошел на войну в марте 2022 года как доброволец. Позже, он как боец ГУР МО стоял за суверенитет Украины на одном из самых тяжелых направлений фронта - в Бахмуте.

"Посмертно Артур Пашкуляк награжден знаком отличия ГУР МО Украины за выполнение спецзадания. Приносим искренние соболезнования родным героя!",- говорится в публикации.

Гибель Артура Пашкуляк - что известно

Напомним, что про гибель украинского разведчика Артура Пашкуляка одним из первых сообщил журналист Виталий Глагола вечером 2 апреля. Уже на следующий день эту печальную новость подтвердили.

Артур Пашкуляк известный мукачевец, который имел авторитет как среди общины Закарпатья, так и непосредственно на фронте. Собратьям он запомнился, как справедливый человек. Хотя, иногда, мог "угостить" резким словечком.

По словам журналиста, его товарищи вспоминали о бойце ГУР как о разведчике, который никогда не оставлял товарищей в беде.

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