Комбат Третьей штурмовой о разрешении США на удары вглубь РФ: Очень замечательное запоздалое решение

Воин отметил, что не мы должны рассчитывать только на американское оружие. Действовать нужно в комплексе.

Офицер 3 отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук назвал разрешение США на удары вглубь РФ американским оружием "очень замечательным запоздалым решением".

Как заявил Кухарчук в комментарии для Новости.LIVE, он надеется, что в дальнейшем такие решения не будут столь запоздалыми. Однако подчеркнул, что не мы должны рассчитывать только на американское оружие. Действовать нужно в комплексе.

"Очень замечательное запоздалое решение. Будем надеяться, что решения, которые принимает украинское правительство и союзники не будут в дальнейшем такими запоздалыми... Мы не должны надеяться исключительно на ATACMS или другие виды вооружения. Война - это целостный комплекс мероприятий", - отметил Кухарчук.

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Командир добавил, что украинцы должны полностью включиться в процесс под названием "война" для достижения результата под названием "победа".

Украине разрешили бить по России

Как сообщал УНИАН, вчера в СМИ появилась информация об отмене запрета на удары ATACMS, Storm Shadow и SCALP по российской территории.

Согласно сообщениям, теперь украинская армия может наносить удары по силам России и Северной Кореи на Курщине.

В России угрожали, что принятие таких решений якобы сделает НАТО прямым участником войны в Украине. В Совете федерации уже назвали это шагом к Третьей мировой войне.

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