Там враг хранил действительно широкую номенклатуру вооружения.

В ночь на 7 июля дальнобойные дроны СБУ поразили российский склад с боеприпасами в селе Сергеевка Воронежской области РФ. Очевидцы сообщают, что цели достигли несколько дронов. Согласно спутниковым снимкам, еще в 2023 году вблизи этого села рашисты хранили боеприпасы под открытым небом.

Как сообщает Defense Express, этот склад занимал площадь в 9 тысяч квадратных километров. Там враг хранил действительно широкую номенклатуру вооружения.

Речь идет о ракетах класса "поверхность-поверхность", "земля-поверхность", а также о боеприпасах для танков и артиллерийских систем. Кроме того, на складе хранились и ящики с патронами для стрелкового вооружения.

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"То есть речь идет о складе, с которого враг вероятно пополнял запасы подразделений своих войск в Украине, и, кроме того, использовал для террористических обстрелов", - пишет издание.

Атака на склад оккупантов

Сегодня ночью благодаря дронам Службы безопасности Украины мощная "бавовна" посетила полевой склад боеприпасов возле населенного пункта Сергеевка Воронежской области.

"Именно с этого склада оккупанты поставляют боеприпасы своим войскам в Украине. Местные оркостанцы ночью услышали взрыв, после которого началась мощная детонация. Столб дыма видно за десятки километров", - заявил собеседник УНИАН.

Во время падения остатков беспилотников произошел пожар на одном из складов боеприпасов, началась детонация. Гусев заявил, что пострадавших нет. В то же время для эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов подготовили автобусы "в случае необходимости".

Вместе с тем, российское Минобороны о беспилотниках над Воронежской областью не упоминает, в ежедневной сводке утверждают только, что сбили беспилотник над Белгородской областью.

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