Весной были ожидания, что до конца года украинская армия уже будет в Крыму.

Весной этого года украинские официальные лица озвучивали планы ВСУ войти на территорию Крыма уже в этом году. Эти прогнозы не оправдались из-за того, что западные союзники не выполнили свою часть обязательств по военным поставкам Украине и санкциям против России.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что анонсы деоккупации Крыма базировались на результатах математического анализа – сколько и какого оружия нужно Силам обороны, когда оно поступит, какие санкции будут работать против России, сколько денег потеряет Россия.

"Мы же исходили из анализа: если договорились об определенных инструментах ведения боевых действий, то эти инструменты будут у вас через 7-10 дней, сколько нужно для логистики. Но ведь не через 90 или 120 дней! Потому что, какое оружие вы будете иметь через определенное время, будут понимать и россияне. Что они будут делать? Готовиться к стратегической обороне, вкапываться", - пояснил он.

Также Подоляк подчеркнул, что для успеха украинского наступления важно своевременно адаптировать его тактику к российской тактике обороны. Он отмечает, что сейчас Украине, например, нужнее дроны, ракеты и системы РЭБ, чем бронетехника.

Летнее контрнаступление и Крым

Как писал УНИАН, в середине апреля глава Главного управления разведки Кирилл Буданов уверял, что Силы обороны Украины зайдут на территорию Крыма еще до конца весны.

В конце апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что одной из задач летнего контрнаступления является освобождение Крыма. Однако тогда же он признавал, многое будет зависеть от того, как будет поступать западная военная помощь.

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