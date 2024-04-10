Есть сообщение Балтийского моря по территории Российской Федерации до Азово-Черноморского региона.

В Военно-Морских силах ВС Украины рассказали, действительно ли РФ имеет возможность перебросить свои военные корабли из Балтики в Черное море .

В частности, представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга ответил на вопрос, который касался ракетоносителя российского "Серпухов", который в начале апреля был поврежден во время пребывания на территории военно-морской базы врага в городе Балтийск Калининградской области РФ. Журналистов интересовало, действительно ли противник планировал этот ракетный катер вывести в Черное море.

"Чисто технически это возможно внутренними водами - есть сообщение с Балтикой по территории так называемой Российской Федерации в Азово-Черноморский регион. Возможно, хотя и достаточно сложно. Потому что есть некоторые ограничения (технические - УНИАН). Например, для такого класса кораблей даже пришлось бы частично разбирать надстройку. Но мы считаем, что эта информация (о переброске "Серпухова" в Черное море - УНИАН) более аналитическая", - сказал Плетенчук.

Он пояснил, что в ВМС Украины не могут сейчас подтвердить подобные планы врага. Более того, по его мнению, у россиян нет никакой военной целесообразности в такой операции. Спикер добавил, что российские оккупанты подобный класс кораблей другого проекта - "Каракурт" - уже планировали для функционирования в Черном море и до этого у агрессора было 5 таких единиц. Построены они на том же заводе, в Татарстане, что и корабли такие как "Серпухов" (проект "Буян").

"На самом деле, они (россияне - УНИАН) сейчас не могут обеспечить использование уже имеющихся единиц... Они не могут пройти в Черном море соответствующие испытания из-за того, что россияне вынуждены их прятать в Новороссийске... Поэтому перебрасывать еще одну единицу, для которой нет даже причального фронта, нецелесообразно", - считает Плетенчук.

Пожар на борту "Серпухова"

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины рассказали, что 7 апреля в России выгорел ракетный корабль "Серпухов". Это произошло на территории военно-морской базы врага в городе Балтийск Калининградской области. Корабль в результате пожара выведен из строя внутри ракетоносителя полностью уничтожены его средства связи и автоматизации.

Отмечалось, что восстановление боеспособности "Серпухова" потребует длительного времени.

"Серпухов" - российское судно проекта 21631 Буян-М, спущенное на воду в 2015 году.

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