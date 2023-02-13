Новое заседание Контактной группы в формате "Рамштайн" состоится уже 14 февраля. Но, по моему мнению, многие решения традиционно принимаются не во время встречи, а накануне. Встречи лишь финализируют эти решения. Так же решаются вопросы не только об оказании оружия, но и об аудите уже оказанной нам помощи. То есть за этим столом также анализируют, что необходимо изменить, а что улучшить.

Заседание контактной группы "Рамштайн" демонстрирует, что поддержка Украины партнерами является непрерывной.

Что же касается непосредственно решений по предоставлению оружия, на повестке дня три вопроса: самолеты, дальнобойные ракеты с радиусом поражения от 100 километров, а также продолжение усиления наших возможностей ПВО. И можно ожидать, что решения будут приняты по всем трем позициям.

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Мы уже слышали о решении поставлять Украине ракеты дальностью от 150 км, но мы нуждаемся больше. В частности, в ракетах ATACMS. Также, достаточно много усилий и власти, и общества сейчас направлено на получение ясности относительно возможности получения самолетов. В частности, эти вопросы были одной из главных тем во время визита президента Зеленского в Европу.

Стоит напомнить, что вопрос предоставления самолетов Украине обсуждается уже длительное время. Украина с самого начала полномасштабной войны просила партнеров закрыть небо, а вопрос передачи нам самолет стоял на повестке дня еще в августе 2022 года. Возможно, оно не так активно освещалось, как, например, предоставление Украине танков, но на самом деле дискуссия относительно самолетов длится уже пол года. Сегодня мы подошли к стадии финализации этого решения.

Если решение о предоставлении авиации примут в ближайшее время, первые западные самолеты появятся в Украине уже в этом году

Скорость получения авиации зависит также от сроков обучения наших пилотов. Командование Воздушных сил Украины говорит о том, что необходимо около шести месяцев, чтобы обучить наших пилотов. Поэтому, когда премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что необходимо три года, украинский президент пошутил, мол, будем вам отправлять пилотов с опытом в два с половиной года.

Таким образом, если решение о предоставлении авиации примут в ближайшее время, первые западные самолеты появятся в Украине уже в этом году.

Сейчас решение о передаче самолетов Украине поддерживают большинство стран Европы и Запада. Кроме США и Британии, есть поддержка Польши, стран Балтии, а также Нидерландов. Напомню, что Украина официально обратилась именно к нидерландам с просьбой передать самолеты.

О необходимости как можно быстрее предоставить самолеты Украине отмечала даже председатель Европарламента во время визита Зеленского. А накануне встречи 14 февраля о возможности переждать Украине боевые самолеты заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг. То есть Украина действительно имеет международную поддержку в этом вопросе. Конечно, остаются страны, которые могут иметь определенные предостережения относительно предоставления самолетов Украине. Мы знаем, что это может быть, например, Германия, которой сложно даются какие-либо решения о предоставлении оружия.

Однако мы убеждаем партнеров не просто в том, что это наша потребность. Речь идет прежде всего о том, что это соответствует и Западным военным доктринам и представлениям о развитии и ходе боевых действий. Почему? Всем известно, что, во-первых, для успешных контрнаступательных действий нужны танки и бронетехника. Во-вторых, нужна артиллерия и дальнобойные ракеты. Частично этот вопрос уже решен. В-третьих, это авиация.

Все это вместе - залог удачных контрнаступательных действий. А консенсус относительно контрнаступальних действий Украины, по моему мнению, есть. Теперь дело за получением инструментов для их реализации.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-политических исследований