Есть основания полагать, что россияне могут производить не более 15 – 20 таких ракет в месяц, отметил Александр Мусиенко.

Есть основания полагать, что Россия все еще может производить ракеты Х-101. В течение года уже во время действий санкций РФ конструировала их.

"Некоторые из уцелевших Х-101, которые удается сбивать нашим военным, могли производить уже после введения санкций. В общем, это единственные ракеты, которые Россия может производить в определенном количестве. Есть основания полагать, что оккупанты могут производить не более 15 – 20 таких ракет в месяц. То есть это мощности, которые они могут закрывать", – объяснил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает 24 канал.

Эксперт добавил, что такое количество не столь велико, ведь чтобы применять эти ракеты, нужно определенное количество арсенала оставлять на складах.

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"Появляющиеся Х-101, которые произвели в этом году, свидетельствует, что запасы иссякают. Они предпринимают усилия на те производства, которые еще могут выработать и могут применить. Поэтому если производить по 20 ракет в месяц, мы понимаем, что для проведения масштабных атак этого будет просто недостаточно", – отметил Мусиенко.

Россия применяет против Украины ракеты Х-101

23 ноября Россия в очередной раз массированно обстреляла Украину ракетами.

По данным Воздушных сил ВСУ, РФ выпустила по Украине около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".