Есть попадания, в частности, в Днепропетровской, Львовской, Черкасской областях.

Враг нанес по Украине комбинированный массированный удар ракетами, запущенными Ту-95 с Каспийского направления, 7 крылатых ракет были сбиты над Днепропетровщиной воздушными силами.

Об этом сообщает в Telegram председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он отметил, что в результате атаки произошел пожар на одном из промышленных предприятий Днепра. "Есть двое раненых-70-летний мужчина и 59-летняя женщина. Мужчина госпитализирован в одну из больниц города. Женщина будет лечиться амбулаторно", - написал он.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что российская ракета прилетела во двор детского сада "Сказка". "Заведение разрушено. Повреждено более ста домов, выбиты более 500 окон. 4 человека получают медицинскую помощь. Угрозы жизни нет", - написал он в Facebook.

Видео дня

Руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал, что под утро враг нанес ракетные удары по Черкасской области. Он отмечает, что в Смеле ракета попала на территорию частного предприятия, а также есть попадание по территории медучреждения. Обошлось без пострадавших.

Табурец отмечает, что повреждены сети водо-и теплоснабжения, часть города сейчас без воды.

Ночная атака россиян на Украину

Сегодня ночью Россия нанесла ракетные удары по территории Украины. По данным воздушных сил, около 4:00 часов утра оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования. Всего зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны, уничтожены:16 крылатых ракет Х-101 / Х-555, "Калибр".

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