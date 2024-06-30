Райкович выразил просьбу к жителям области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Российские оккупанты ударили ракетой по Кировоградской области.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович. "Враг атаковал Кировоградскую область. После взрывов в Кропивницком районе работают соответствующие службы", - детализировал он.

Райкович выразил просьбу к жителям области не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Он не уточнил, есть ли пострадавшие в результате удара.

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Отметим, что в 21:17 Воздушные силы сообщили о ракете в направлении Кропивницкого.

Удары оккупантов по Украине

Вечером 29 июня оккупанты атаковали город Вольнянск Запорожского района. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Вольнянске россияне убили семь человек, среди погибших двое детей. Также глава государства заявил об 11 раненых. Вечером того же дня спасатели ликвидировали последствия российского удара по Вольнянску.

А уже вечером 30 июня Россия осуществила очередной ракетный удар по Киеву. По информации Воздушных сил, предварительно РФ применила крылатые ракеты.

"Они пересекли Черниговскую область и направлялись в Киев с северо-восточного направления. Силами и средствами ПВО вражеские воздушные цели были уничтожены", - говорится в сообщении КМВА.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что к медикам обратились пятеро пострадавших.

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