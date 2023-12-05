Обозреватель уверен, что РФ не откажется от массированных атак.

Российские войска не откажутся от энергетического террора Украины. Уверенность в этом выразил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, передает "Обозреватель".

По его мнению, ресурс для начала ударов у РФ есть, отсутствуют необходимые условия - погодные условия.

"К сожалению, на мой взгляд, настолько длительная пауза с ракетными ударами компонентой крылатого, дозвукового типа не столько усиливает спокойствие, сколько, наоборот, беспокойство. Удары начнутся, но когда именно?" - задался он вопросом.

Как отметил эксперт, с учетом маниакальной ментальности россиян он не удивится, если это может оказаться на Рождество или Новый год, и при любых погодных условиях.

"Именно в такой последовательности, ведь наконец-то в Украине начинают праздновать Рождество по правильному календарю. И для российских маньяков это может быть триггером", - отметил Коваленко.

Сколько у России ракет

Как заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, Россия сейчас не просто накапливает ракеты, она восстанавливает свой стратегический запас. И на данный момент у нее гораздо меньше ракет, чем было в прошлом году перед началом атак на энергосистему Украины:

"За полгода атак на энергетику (с 9 сентября по 12 марта) мы сбили 750 крылатых ракет, а запущено было около 1100. Плюс они оставили себе в запасах 30%. То есть у них было примерно только 1600 крылатых ракет на сентябрь прошлого года. Сейчас у них и "Кинжалов", и "Искандеров" обоих типов, и Х-22, и "Калибров", и Х-101, и Х-555 вместе 870".

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