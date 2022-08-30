Жданов рассказал, какие риски несут для страны-агрессора массированные удары по украинской столице.

Россия не наносит ракетные удары по Киеву по причине его относительной удаленности от границы, а также хорошей работы системы ПВО.

Такое объяснение дал в интервью Дмитрию Гордону военный эксперт Олег Жданов.

Необходимость закрытия неба над столицей Жданов объяснил тем, что Киев является важным транспортным узлом. Также он убежден, что Путину невыгодно наносить удары по столице Украины.

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"Если начнут рушить Киев, то тогда рушатся "скрепы", идеология этой войны. Они же хотели Киев взять как "мать городов русских" и переписать историю, сделать, что это alma mater, которая родила такую могучую, великую Российскую империю. А если они разнесут город, то что останется от той идеологии, которую они пытаются натянуть на то, что есть сегодня", - говорит эксперт.

Также он ответил на вопрос, почему РФ не ударила ракетами по Верховной Раде, когда там собиралось высшее руководство Украины. По его словам, в РФ понимают, что в таком случае стали бы для всего мира страной-агрессором.

"Если преступления в других городах они могут сокрыть по принципу "победителей не судят", то здесь объяснить свое преступление будет практически невозможно. Тем более здесь был Анджей Дуда", - говорит Жданов.

Он также допустил, что ответить России за удар по "центрам принятия решений" в Киеве могут США, что и останавливает Кремль.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович выражал сомнение, что Россия решится на нанесение новых ударов по Киеву.