Срок выполнения контракта – до 24 августа 2024 года.

Зенитные ракетные комплексы NASAMS для защиты от ударов России Украина будет получать в течение двух лет.

Об этом рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков, передает 24 канал.

Ранее сообщалось, что Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon на закупку ЗРК NASAMS для Украины за 180 миллионов долларов.

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По словам Каткова, срок выполнения контракта – до 24 августа 2024 года. Эксперт уверен, что системы начнут передавать раньше:

"Они изготовят один, они его поставят в Украину, и так далее. То есть мы будем их постепенно получать до этой даты".

Скорее всего, Украине по этому контракту поставят шесть систем NASAMS, добавил Катков.

Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который, кроме NASAMS, будут входить и боеприпасы для РСЗО HIMARS.

Сообщалось. что две батареи зенитных ракетных комплексов NASAMS с ракетами к ним, которые США передадут Украине в рамках нового пакета военной помощи для усиления системы противовоздушной обороны (ПВО), смогут прикрыть максимум два объекта.

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