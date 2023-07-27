Угрозы жизни людей нет.

Накануне в пригороде Винницы были сбиты две ракеты "Калибр", от обломков пострадали пять человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

Он заметил, что это случилось вчера около 14:00.

"От обломков пострадали пять человек. Всем вовремя оказана необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает", - написал Борзов.

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Кроме того, добавил он, повреждения получили хозяйственные и технические помещения. Размер убытков пока уточняется.

Вчерашняя ракетная атака РФ на Украину - что известно

Как сообщал УНИАН, в среду днем оккупанты атаковали Украину из акватории Черного моря двумя ракетами "Калибр", они были сбиты над Винницей.

Еще через несколько часов были зафиксированы пуски 36 ракет с самолетов Ту-95МС, а также "Кинжалов" с самолетов МиГ-31К. в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что противник атаковал из района Каспийского моря крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555.

По словам представителя ВС ВСУ Юрия Игната, вражеские ракеты сначала залетели с юго-востока и направлялись на Харьковскую область, а затем изменили курс к Днепру. Впоследствии ракеты направили в Кропивницкий, на Кировоградщину, после чего-в сторону перекрестка Винницкой, Николаевской и Одесской областей. Кроме того, воздушные цели фиксировали и на Тернопольщине, Хмельнитчине (где раздавались взрывы), и на Львовщине.

Впоследствии в воздушных силах отчитались о сбитии силами противовоздушной обороны 36 вражеских ракет: трех крылатых ракет "Калибр" и 33 крылатых ракет Х-101/Х-555.

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