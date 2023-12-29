Секретарь СНБО уверяет, что ответ за российские удары по украинским городам не заставит себя долго ждать.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что ракетные удары по городам Украины приведут к противоположному эффекту для самой Российской Федерации.

Об этом Данилов сообщил в сети X (Twitter). Данилов отметил, что сегодняшний день приходится встречать "с холодной ненавистью и горячим сердцем".

"Ракетные судороги временно существующей России имеют и будут иметь прямо противоположный эффект, чем ожидают кремлевские подонки, но они никогда не понимали и уже никогда не поймут Украину", - убежден секретарь СНБО.

В связи с этим, он назвал пять последствий, которые станут результатом сегодняшней атаки со стороны РФ.

В частности, во-первых, это: "Еще большая ненависть к России и россиянам, которые с животной покорностью поддерживают рашистский режим - они враги, навсегда".

Во-вторых, речь идет о максимализации неприятия всего, что связано с русскостью – культуры, языка, традиций. "Страной, которая убивает детей и выбирает "военными" целями родильные дома", - отметил Данилов.

В-третьих, это: "Недопущение разговоров и действий в направлении любых компромиссов со страной-недобитком, Гнойным куском недоимперии".

Также, в-четвертых, это "кристаллизация идеи и движения национального сопротивления – #RussiaMustDie!".

И в-пятых, это "Окончательное уничтожение возможности существования любых пророссийских движений в Украине".

"Все это дело бункерной крысы, которая своими руками роет собственную могилу, приняв решение напасть на Украину, которая в конце концов его и похоронит. Мы будем бороться столько, сколько это будет необходимо, пока – #RussiaDie", - подчеркнул Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО уверяет, что после российских ударов по таким городам как Днепр, Одесса, Львов и Киев – ответ не замедлит.

Масштабная атака на Украину

Этой ночью и утром российские захватчики совершили массированную ракетную и дроновую атаку против мирных украинских городов. Всего российскими оккупантами было запущено 158 воздушных целей. Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить 114 целей. В частности, было сбито 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Попадания зафиксированы в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье и других городах.

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