Противник хотел неожиданно застать ПВО Украины, отметил спикер командования Воздушных сил нашей армии.

Российские захватчики вчера, 29 мая, стреляли днем, надеясь, что украинская противовоздушная оборона еще не готова к работе после ночного обстрела и еще "чешется".

Об этом сказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, враг направил ракеты с территории России с очень короткой дистанции. "Время подлета, что баллистики, что крылатой ракеты было очень малым. Поэтому тревога только прозвучала, и сразу через считанные минуты были взрывы - ПВО работала в небе", - сказал Игнат.

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Представитель командования Воздушных сил отмечает, что враг хотел неожиданно застать нашу ПВО после тех ночных атак, которые происходили и дронами, и крылатыми ракетами Х-101. "Они так нестандартно решили ударить в полдень, думая, что ПВО где-то там пока перезаряжается, чешется, или как они там думали. Но нет, мы готовы и 24 на 7 несем боевое дежурство. Да, несколько истощены морально и физически, но в постоянной готовности. ПВО вчера сработало на отлично как ночью, так и днем", - подчеркнул Игнат.

Стоит отметить, что в последнее время российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами ночью или рано утром.

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Как сообщал УНИАН, вчера Россия ночью и днем атаковала Украину с воздуха.

Ночью ПВО уничтожила над Киевом 40 воздушных целей. Днем была еще одна атака врага - запустили по Киевской области 11 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К". Отмечалось, что все они были сбиты украинскими силами ПВО.

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, враг днем ударил по украинской территории ракетами, поскольку считал, что установил расположение зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот".

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