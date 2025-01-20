Надо обратиться в полицию, если представители ТЦК применили силу или психологическое давление.

На случай проверки работниками военкомата при себе желательно иметь соответствующие документы в бумажном виде и в электронном - в приложении "Резерв+".

Об этом Украинскому Радио Харькова рассказал адвокат юридической компании "Риако и партнеры" Николай Максимов, сообщает "Суспільне".

По его словам, призывники, военнообязанные, резервисты и военнослужащие должны иметь при себе военно-учетный документ с соответствующим штрих-кодом в бумажном виде или в приложении "Резерв+". Все данные, содержащиеся в приложении, отражаются в едином реестре военнообязанных.

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Как отмечает юрист, на практике проверено, что эта система внедрена на 99 процентов. В то же время следует помнить, что телефон может разрядиться, а военно-учетный документ следует периодически обновлять.

"Потому что бывали случаи, когда человек обновил военно-учетный документ, потом через месяц оказалось, что он в розыске, но он не знал об этом из-за того, что не обновил документ вовремя", - говорит Максимов.

"Обновиться" очень просто: достаточно нажать кнопку в приложении "Резерв+" и соответствующая информация, которая отображает актуальные данные о военно-учетном документе, станет актуальной.

Также Максимов рассказал, что могут требовать гражданские у работников ТЦК и СП при проверке документов. По его словам, в случае остановки для проверки документов лицо имеет право требовать от работников территориальных центров комплектования представиться и показать служебное удостоверение.

"На практике были случаи, когда подходят неизвестные лица без шевронов или наклеек. Мне жаловались на то, что применяли силу люди в штатском. Не показывали своих документов, не сообщали, какое правовое основание для проверки документов. Это первое, на что необходимо обратить внимание", - отмечает специалист.

Если работник ТЦК находится в балаклаве, необходимо попросить снять ее, чтобы сверить лицо с фотографией в удостоверении. В случае намерения задержать человека следует требовать четкое объяснение оснований для такого задержания.

Непосредственно процедура задержания и доставки может осуществляться исключительно работниками полиции. Если же такие действия совершают представители ТЦК, применяя физическую силу или психологическое давление, это является нарушением закона и должно быть зафиксировано в правоохранительных органах.

"Об этом необходимо заявлять в правоохранительные органы", - добавил юрист.

В таких случаях, если есть возможность, необходимо фиксировать действия на видео, громко заявлять о своих правах, вызывать полицию, а также подавать письменные заявления в соответствующие органы лично или по почте. Если полиция отказывается возбуждать уголовное производство, адвокат советует обращаться в суд первой инстанции для обязательства правоохранительных органов начать дело.

Обжалование незаконного содержания и доставки в ТЦК возможно, однако обычно после нескольких дней пребывания в центре, лицо может потерять интерес к судебному разбирательству, если его не подвергали физическому или моральному давлению.

"Как показывает практика, после того, как несколько дней прошло, и человека или отпустили, или он уже был мобилизован, и при этом человека не били, не унижали, то военнообязанный просто теряет интерес к обжалованию таких действий", - констатировал Максимов.

Что предшествовало

Напомним, в Украине студентов, которые не сдадут экзамен по базовой общевойсковой подготовке (БОВП) или откажутся от присяги, будут отчислять из вузов. Как заявил заместитель министра обороны Сергей Мельник. БОВП является обязательной абсолютно для всех. Если студенты по каким-то принципам не могут сдать экзамен или сдали его на "неудовлетворительно", если они отказываются принять военную присягу - они не смогут в будущем продолжать обучение в высших учебных заведениях. По словам Мельника, в связи с российской агрессией каждый гражданин Украины должен освоить военную методику, пройти военное обучение.

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