Украинский лидер поблагодарил Германию за реализацию оборонного пакета на 3 млрд евро.

Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц обсудили усиление украинской противовоздушной обороны.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил, что провел с Шольцем "предметный телефонный разговор". Президент Украины поблагодарил Германию за реализацию мощного оборонного пакета на 3 млрд евро.

"Обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время моего недавнего визита в Германию, и дальнейшее усиление оборонных возможностей Украины, в частности, нашей ПВО", - сообщил Зеленский.

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Кроме того, добавил он, вместе с канцлером они скоординировали позиции накануне предстоящих международных мероприятий.

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Ранее Владимир Зеленский говорил, что для восстановления Украины должен существовать "Небесный щит". Он выразил надежду, что Южная Корея предоставит нашей стране оборонительную военную технику, в том числе зенитные системы для отражения российских атак.

Стоит отметить, что Германия уже передала Украине несколько комплексов IRIS-T для защиты неба.

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