Россияне на временно оккупированных территориях умышленно приводит ресурсы сельхоз производителей к нормативам, утвержденным в РФ, чтобы облегчить разграбление Украины.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что путинской режим продолжает создавать условия для кражи и вывоза украинского зерна на свои территории.

О действиях страны-варвара чиновница рассказала в Telegram. По ее словам, на временно оккупированных территориях режим РФ пытаются "подогнать" агроресурсы Украины под свой стандарт.

"Для этого оккупант приводит сельскохозяйственную продукцию и деятельность сельхоз производителей в соответствие стандартам федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора", - указала Маляр.

Спутники разоблачили схему вывоза украинского зерна через Крым

Напомним, в мае спутниковые снимки разоблачили схему России по поводу вывоза украинского зерна с временно оккупированной территории Крыма. Масштабное расследование провела организация Bellingcat.

Оказалось, несмотря на заявления о закрытии главного зернового терминала "Авлита", Россия в течение всего года экспортировала через него зерно с временно оккупированных территорий материковой Украины.

За первые 12 месяцев с начала полномасштабного вторжения враг зафиксировали активное движение "зерновых" кораблей РФ. Расследователи говорят, вероятно, на территории порта находится целый флот, который вывозит зерно Украины в сторону Босфора и Керченского пролива.

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