Речь идет об Андрее Трошеве, который не поддержал мятеж Пригожина.

Российский диктатор Владимир Путин поручил экс-командиру ЧВК "Вагнер" вернуть наемников на фронт в Украине.

Как сообщает The Moscow Times, Путин провел встречу с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и бывшим командиром ЧВК "Вагнер" Андреем Трошевым. Последнему президент предложил заняться "добровольцами" и вернуть их на фронт в Украину.

"Мы говорили о том, что вы будете заниматься формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции", - сказал Путин.

Диктатор во время встречи подчеркнул, что Трошев сам более года воевал в "добровольческом" подразделении и знает, "как это делается".

Кто такой Андрей Трошев

Андрей Трошев - полковник в отставке, бывший начальник штаба ЧВК "Вагнер" с позывным "Седой". Он получил звание Героя России за взятие Пальмиры в 2016 году. Трошев не поддержал вооруженный мятеж основателя частной военной компании Евгения Пригожина в конце июня.

"Вагнер" вернулся в Украину

Как сообщал УНИАН, военные рассказали западным журналистам, что наемники частной военной компании "Вагнер" вернулись в Бахмут. Зато украинцы постоянно меняют тактику.

По данным воинов, российская группа наемников "Вагнера", ответственная за большую часть достижений России в течение зимы, вернулась в этот район.

Затем в ВСУ подтвердили, что наемники "Вагнера" вернулись на территории восточной группировки войск. Часть из них перезаключает контракты с Минобороны РФ и возвращается из Беларуси.

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